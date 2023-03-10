Журналисты из Италии не получили объяснений от Киева о причинах отзыва аккредитации

Фрилансеры Андреа Шерезини и Альфредо Боско усматривают в таких подходах опасные предпосылки ограничения свободы слова на Украине

РИМ, 10 марта. /ТАСС/. Сотрудничающие с разными итальянскими СМИ фрилансеры Андреа Шерезини и Альфредо Боско, действие аккредитации которых было приостановлено украинскими властями, так и не получили официальных объяснений такого шага.

"В феврале мы получили сообщение от Министерства обороны Украины о том, что действие нашей аккредитации приостановлено, объяснений не было", - сказал Боско во время встречи с иностранными журналистами в Ассоциации иностранной прессы в Риме. По словам Шерезини, в такой же ситуации оказались и другие коллеги. "В МИД Италии сказали, что причиной, вероятно, является тот факт, что мы в 2014-2015 годах работали в Донбассе", - отметили журналисты. В таких подходах они усматривают опасные предпосылки ограничения свободы слова на Украине. Боско и Шерезини также рассказали, что у многих коллег аккредитация была аннулирована.

"Мы заинтересованы в том, чтобы вернуться", - добавил Боско. По его словам, им не был запрещен въезд в страну.

В феврале Radio 1 сообщило, что у ряда итальянских журналистов, которые работали и в зоне боевых действий на Украине, отозвали аккредитацию. В их число попали Шерезини и Боско. Газета La Stampa со ссылкой на самих журналистов сообщала, что их подозревают в шпионаже в пользу РФ и причисляют к сторонникам врага (Шерезини и Боско предполагают, что за их предыдущую работу в Донбассе). Они получили вызов на допрос в Службу безопасности Украины, но в итоге так и не были допрошены.

На протяжении последнего года репортеры работали на Украине по военной аккредитации. Последний репортаж они делали в Артемовске (украинское название - Бахмут).