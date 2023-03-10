Минюст расширил реестр иноагентов

В него, в частности, вошли политик Геннадий Гудков, Всемирный фонд природы, экономист Сергей Гуриев, блогер Вераника Водвуд

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минюст РФ внес в реестр иноагентов политика Геннадия Гудкова, Всемирный фонд природы, экономиста Сергея Гуриева, блогера Веранику Водвуд (Никсель-Пиксель). Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"Г. В. Гудков негативно высказывался в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, призывал к предоставлению вооружения Украине, открыто выступая в ее поддержку. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", - говорится в сообщении.

Гуриев внесен в список за создание и распространение материалов иностранных агентов, а также за высказывания против спецоперации. Водвуд, по данным Минюста, получала денежные средства от иностранных источников, открыто выступала в поддержку Украины. Всемирный фонд природы получал поддержку от иностранных источников, а под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов.

В реестр также внесены журналист Даниил Губарев, бывший глава "Яндекс. Новостей" Лев Гершензон, фонд "Свободная Бурятия". Все они распространяли материалы, созданные иностранными агентами либо негативно высказывались об спецоперации и о деятельности российских властей.