Патриарх Кирилл поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок

Предстоятель РПЦ выразил надежду на то, что сотрудничество КНР и Русской православной церкви получит новый импульс

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок, выразив надежду на то, что благодаря его личному участию сотрудничество китайских властей и Русской православной церкви в религиозной сфере получит новый положительный импульс.

"Между Китаем и Россией сложились давние добрые отношения, в том числе в области духовной культуры. Особый вклад в укрепление этой дружбы вносит православная община Китая, чья жизнь и служение нераздельно связаны с прошлым и настоящим Поднебесной. Надеюсь, что благодаря вашему личному участию соработничество китайских властей и Русской православной церкви в религиозной сфере получит новый положительный импульс", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Московского патриархата РПЦ в пятницу.

Патриарх пожелал председателю КНР "крепости душевных и телесных сил", а народу Китая - мира и благоденствия.

Си Цзиньпин, которому в июне исполнится 70 лет, в пятницу был переизбран на должность председателя КНР на беспрецедентный третий пятилетний срок. Это стало возможным после внесения в 2018 году поправок в Конституцию КНР: теперь одно и то же лицо может занимать пост главы государства неограниченное число раз. Также, сообщило агентство Xinhua, в пятницу на третьем пленарном заседании 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Си Цзиньпин был переизбран на должность председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Согласно результатам голосования, за него единогласно проголосовали 2 952 делегата.