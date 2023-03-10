В ООН сообщили о рекордном уменьшении площади морского льда в Антарктике в феврале

По данным организации, она составила 1,83 млн кв. км

ЖЕНЕВА, 10 марта. /ТАСС/. Площадь морского льда в Антарктике составила в конце февраля 1,83 млн кв. км, что стало рекордно низкой величиной для конца зимы. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

"Протяженность морского льда в Антарктике достигла в феврале самого низкого уровня за все время [наблюдений за погодой и климатом]", - сказала она. По данным ВМО, являющейся специализированным учреждением ООН, к концу февраля "площадь морского льда составляла 1,83 млн кв. км, что на 93 тыс. кв. км меньше рекордного сезонного минимума, зафиссированного в феврале 2022 года".

Что касается Арктики, то там площадь морского льда в феврале была второй после наименьшей из зафиксированных в конце зимнего периода за всю историю наблюдений: на 1,12 млн кв. км меньше средних показателей с 1981 по 2010 год.

Как пояснили в ВМО, "пока слишком рано делать выводы о том, является это частью естественных колебаний погоды или новой долгосрочной тенденцией таяния в результате изменения климата, что может иметь серьезные косвенные последствия для повышения уровня моря".