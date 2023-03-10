СМИ: спецслужбы Эстонии задержали лидера местного движения "Вместе" и гражданина РФ

Их обвиняют в ведении антиконституционной деятельности против республики

ВИЛЬНЮС, 10 марта. /ТАСС/. Полиция безопасности Эстония задержала лидера движения "Вместе" Айво Петерсона, ранее посещавшего российский Донецк, а также гражданина РФ с эстонским видом на жительство и одного местного политического активиста. Их обвиняют в ведении антиконституционной деятельности против республики, сообщила в пятницу газета Postimees.

"Полиция безопасности задержала троих мужчин по подозрению в создании связи против Эстонской Республики. Это предварительное подозрение, которое может измениться или уточниться в ходе процедуры. Среди задержанных двое граждан Эстонии и один гражданин России с видом на жительство Эстонии. Одним из задержанных является Айво Петерсон. Поскольку первоначальные процессуальные действия в отношении всех трех лиц все еще продолжаются, на данный момент невозможно ответить на более подробные вопросы о расследовании. Уголовный процесс находится в ведении Государственной прокуратуры и осуществляется Полицией безопасности", - заявил представитель эстонской спецслужбы Харрис Пуусепп.

Имена двух задержанных вместе с Петерсоном не раскрываются. В случае, если эстонский суд признает их виновными в ведении деятельности против интересов Эстонии, им может грозить до шести лет тюремного заключения.

Петерсон посетил Донецк в феврале 2023 года. Он мотивировал свой визит необходимостью составить объективную картину происходящего на Донбассе. После этого он побывал в эфире шоу российского телеведущего Владимира Соловьева. После возвращения в Эстонию 6 марта его задержали на несколько часов после пересечения границы республики с РФ.