Всемирный фонд природы намерен через суд оспорить включение в список иноагентов

В организации считают это решение необоснованным

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Всемирный фонд природы намерен добиться в суде пересмотра решения Минюста о его включении в список иностранных агентов. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении фонда.

"Всемирный фонд природы - российская национальная природоохранная неполитическая организация, поддерживаемая более 1,5 млн сторонниками по всей стране. Решение о включении фонда в реестр некоммерческих организаций - иностранных агентов считаем необоснованным и будем добиваться его пересмотра в судебном порядке. Всемирный фонд природы продолжит защищать редкие виды животных и сохранять природу России, выполняя взятые на себя обязательства. Миссия фонда - сохранить биологическое разнообразие в гармонии человека и природы", - говорится в заявлении.

В фонде также уточнили, что он работает в России с 1994 года. Совет, который является высшим органом управления фондом, состоит из граждан РФ.

Ранее в пятницу Минюст РФ внес в реестр иноагентов Всемирный фонд природы. В ведомстве заявили, что он получал поддержку от иностранных источников, а под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов.