В Мариуполе открылись две поликлиники, построенные специалистами из Петербурга

Завершается работа по возведению корпусов городской больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Взрослая и детская поликлиники, возведенные петербургскими строителями, открылись в Мариуполе, сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

"С 1 июня 2022 года Мариуполь и Санкт Петербург стали побратимами. Мы сообща трудимся над восстановлением города, налаживаем мирную жизнь на Донбассе. Сегодня открыли две поликлиники. Завершается работа по возведению двух корпусов больницы - хирургического и онкологического", - процитировали в пресс-службе слова петербургского губернатора Александра Беглова, который посетил Мариуполь с рабочей поездкой.

По словам Беглова, петербургские строители уже разобрали завалы на месте разрушенного Драматического театра, в ближайшее время они приступят к его восстановлению. Начинается строительство общежития.

Как сообщил губернатор, Петербург расширяет число объектов, которые построят и реконструируют в городе-побратиме. Осенью откроют два бассейна в Центре детского и юношеского творчества, по просьбе городской администрации построят две бани. "Помимо Октябрьского района Мариуполя, над которым шефствует Петербург, рассматриваем возможность восстановления социальных объектов в еще одном - Ильичевском", - добавил Беглов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Смольного, в ходе рабочей поездки Беглов встретился с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, с которым обсудил взаимодействие регионов по восстановлению Мариуполя и оказание помощи республике. Также губернатор провел совещание с мэром Мариуполя Олегом Моргуном и посетил расположение бойцов ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые обеспечивают в Мариуполе безопасность.

Ранее силами петербургских строителей в Мариуполе возвели три школы и три детских сада, установили памятник Александру Невскому, восстановили и заселили восемь многоквартирных домов, полностью завершили реконструкцию волейбольного центра - теперь это спортивный комплекс для занятий четырьмя видами спорта.

В Мариуполь отправили 100 автобусов, при содействии петербургских специалистов началась реконструкция контактной сети и рельсового пути - летом планируется запустить первую очередь трамвайного движения. Также Беглов рассказал, что петербуржцы помогают восстановить дом пожилой жительницы Мариуполя, у которой погибла семья - женщина обратилась с просьбой к губернатору через его личную страницу в соцсети "ВКонтакте" осенью 2022 года.