В Венесуэле при участии России прошла международная встреча работниц ТЭК

Председатель наблюдательного совета организации "Женщины в энергетике" Ирина Гайда рассказала о причинах возникновения глобального энергетического кризиса и влиянии западных санкций на топливно-энергетический комплекс РФ

ГАВАНА, 11 марта. /ТАСС/. Власти Венесуэлы организовали Первую международную встречу женщин в энергетике, на которой обсуждались темы энергетического кризиса и влияния санкций на топливно-энергетический комплекс. Как сообщило в пятницу посольство РФ в Каракасе, в мероприятии приняли участие представители России.

"Независимый член совета директоров ПАО "Новатэк", директор Центра энергетики Московской школы управления "Сколково", председатель наблюдательного совета российской организации "Женщины в энергетике" Ирина Гайда выступила в формате видеоконференции на тему влияния санкций на ТЭК и экономику России на Первой международной встрече женщин в энергетике, прошедшей в Каракасе, - говорится в заявлении дипмиссии ТАСС. - В своем выступлении Гайда рассказала о причинах возникновения глобального энергетического кризиса, о влиянии западных санкций на топливно-энергетический комплекс и экономику России. Аргументация эксперта ясно иллюстрировала абсурдность обвинений в адрес нашей страны о якобы "провоцировании" глобального энергетического кризиса, демонстрировала эффект односторонних ограничительных мер на мировую экономику, развенчивала миф о губительном влиянии санкций на ТЭК и экономику России".

Посольство отмечает, что ввиду острой актуальности темы выступление россиянки вызвало большой интерес у участников мероприятия, среди которых - депутаты Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), представители венесуэльского МИД и министерства нефтяной промышленности, члены правления венесуэльской государственной компании PDVSA, профессора и эксперты отрасли. Организатор мероприятия - Ассоциация женщин - работниц энергетической отрасли Венесуэлы Petromuje, объединяющая более 30 тыс. членов.