В Мексике заявили, что рост спроса на наркотики в США увеличивает активность наркокартелей

Глава МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрард отметил необходимость в эффективной политике по борьбе с наркотиками

МЕХИКО, 11 марта. /ТАСС/. Высокий спрос на наркотики в США, а также распространение оружия на территории Мексики вызывает рост активности наркокартелей на ее территории. Соответствующее заявление в пятницу сделал министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

"Ненасытный спрос на наркотики в США наряду с широкой доступностью оружия в значительной степени объясняет способность картелей сеять хаос. Нам нужна эффективная политика по борьбе с наркотиками, а незаконный поток оружия в Мексику должен быть остановлен, - говорится в заявлении министра, опубликованном на его странице в Twitter. - Проблема решается в рамках <...> комплексного, долгосрочного подхода к сотрудничеству в области безопасности, основанного на взаимном доверии и уважении суверенитета каждой страны. Сотрудничество - лучший путь вперед, а не иррациональная стратегия, которая повлечет за собой огромные расходы для Мексики и США".

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил призывы законодателей США задействовать американских военных для борьбы с находящимися на мексиканской территории наркокартелями. По словам главы государства, они могли использовать ситуацию "в своих пропагандистских, предвыборных и политических целях".

В начале марта в США сенатор-республиканец Линдси Грэм выступил за принятие закона, который бы приравнял некоторые мексиканские наркокартели к "иностранным террористическим группам". А член палаты представителей Конгресса республиканец Дэн Креншоу напомнил, что еще в январе предложил санкционировать применение военной силы против наркокартелей в Мексике.