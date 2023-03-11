Роспотребнадзор: в РФ фиксируют лишь единичные случаи заболевания людей бешенством

В ведомстве считают, что такие данные свидетельствует об эффективности мер эпиднадзора

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Только единичные случаи заболевания людей бешенством фиксировались в России за последние пять лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В 2022 году зарегистрировано два случая, в 2021 году - шесть, в 2020 году - семь, в 2019 году - два, в 2018 году - два, в 2017 году - два. За последние пять лет в России регистрировались лишь единичные случаи заболевания людей бешенством", - сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре считают, что это свидетельствует о благополучной эпидемической ситуации по этому заболеванию и эффективности мер эпиднадзора.

В ведомстве также напомнили, что заражение человека возможно при укусе или оцарапывании больным животным ран, порезов на коже человека, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.

"Возможно заражение и при попадании брызг инфицированного материала (слюна больного животного - прим. ТАСС) на слизистые оболочки рта, глаз, носовой полости человека", - уточнили в ведомстве.

При укусе или оцарапывании нужно промыть участки кожи, на которые могла попасть слюна животного, мыльным раствором и водопроводной водой, затем обработать их раствором перекиси водорода. Края раны необходимо обработать пятипроцентным раствором йода. После этого нужно обратиться к врачу-травматологу, подчеркнули в Роспотребнадзоре.