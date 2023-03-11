Лыжный марафон на Сахалине собрал более 650 спортсменов из 35 регионов

Соревнования посвятили памяти бывшего губернатора области Игоря Фархутдинова

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Более 650 спортсменов из 35 регионов России, в том числе олимпийские чемпионы, в субботу утром принимают участие в ХХIV Сахалинском лыжном марафоне, посвященном памяти бывшего губернатора региона Игоря Фархутдинова. Для мероприятия проложена уникальная для России трасса, часть которой проходит вдоль побережья Тихого океана, сообщили ТАСС организаторы.

"Участвуют более 650 человек, 35 регионов. Погода прекрасная, снег не идет", - отметили организаторы, добавив, что точное количество спортсменов пока назвать не могут.

Церемония открытия марафона состоялась в поселке Лесное Корсаковского района, там же находится точка старта. Финишируют лыжники в Городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина в Южно-Сахалинске. Заявлены дистанции на 30 и 50 км. Особенностью соревнований является дистанция "из точки в точку" через горный хребет. Петля большой дистанции проходит по берегу Тихого океана и через 10 км поворачивает к горам, чтобы объединиться с полумарафоном.

Особым событием мероприятия стал приезд победителей и призеров Олимпийских игр, членов команды сборной России, которые принимают участие в соревнованиях. Ранее они провели мастер-класс для сахалинцев.

"Очень хочется выиграть марафон, сейчас выступал на Деминском марафоне, серебро уже есть. <...> В целом, я очень рад быть здесь", - рассказал олимпийский чемпион в эстафете, четырехкратный призер Олимпийских игр, бронзовый призер общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски 2021", победитель и призер этапов Кубка мира Денис Спицов.

На мероприятии организовали пункты питания, дежурят медики и сотрудники МЧС. Марафон завершится вечером, организаторы намерены ждать до последнего финиширующего. Награждение пройдет в двух форматах: участники детских соревнований получат подарки в городском парке, а взрослых спортсменов ждут цветочная церемония и торжественное мероприятие в киноконцертном зале "Октябрь", где им вручат медали и подарки от партнеров. Призовой фонд составил 2 млн рублей.

О марафоне

Организаторами сахалинского лыжного марафона являются региональные правительство, Министерство спорта, Центр спортивной подготовки, Школа зимних видов спорта, Russialoppet.

"Сахалинский марафон с полувековой историей является визитной карточкой островного региона. С 1987 года спортсмены из разных городов нашей страны и зарубежья приезжают, чтобы разыграть медали в марафонских дистанциях. Мы гордимся традициями островного спорта, которые воспитали не одно поколение великолепных лыжников. Большой вклад в развитие сахалинского марафона внес Игорь Фархутдинов, бывший губернатор островного региона, он лично принимал участие в соревнованиях восемь раз. После его трагической гибели было принято решение посвятить сахалинский марафон памяти Игоря Павловича", - рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Впервые марафон провели в 1987 году, а в 2000 году он получил статус международного мероприятия, так как с 1990-х годов в нем регулярно участвовали иностранные спортсмены, в том числе из Японии, Кореи, Китая, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Бельгии, Великобритании и других стран. Ежегодно в марафоне участвуют свыше 500 человек.