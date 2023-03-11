США сообщили о передаче Украине присланных из России древних мечей

Издание Foreign Policy приводит данные, согласно которым мечи относятся к VI или V веку до нашей эры

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Американские власти передали украинским дипломатам три древних меча, которые в прошлом году были присланы из России в США и конфискованы местной таможней. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу Таможенной и пограничной службой США.

Как следует из документа, в сентябре 2022 года сотрудники, отвечающие за обработку почты в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди, "конфисковали каменный топор и три металлических меча". "Три металлических меча были привезены из России, а каменный топор - с Украины. Представители правительства Украины идентифицировали эти предметы как представляющие ценность для украинской культуры", - отмечается в документе.

Американский журнал Foreign Policy сообщил, что все эти предметы в пятницу были переданы посольству Украины в Вашингтоне. Издание приводит данные, согласно которым мечи относятся к VI или V веку до нашей эры, топор - к III веку до нашей эры. По версии журнала, предметы были обнаружены "на территории современной Украины".

Американские власти не разъясняют, кого они считают отправителем древнего оружия. Не уточняется также, с какой целью оно было прислано в США.