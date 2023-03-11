В Москве ожидаются облачная погода, гололедица и до минус 2 градусов

Атмосферное давление в регионе составит 742 мм ртутного столба

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Облачная погода, гололедица и юго-восточный ветер с порывами до 20 м/с ожидается в субботу в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет до -2 градусов, ночью температура поднимется до -1 градуса. В Подмосковье дневная температура составит -3...+2 градуса, ночная от -4 до +1 градуса.

"Небольшие осадки, местами умеренные (снег, мокрый снег, дождь). Местами налипание мокрого снега, гололед", - говорится в сообщении.

Порывы юго-восточного ветра могут достигать в субботу 20 м/с.

Желтый уровень опасности из-за гололеда, снежных заносов и сильного ветра будет действовать в Москве до 11:00 мск, в Подмосковье - до 21:00 мск воскресенья. Атмосферное давление в регионе составит 742 мм ртутного столба.