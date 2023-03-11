На льду Байкала стартовал конькобежный марафон

В нем участвуют порядка 150 человек

ИРКУТСК, 11 марта. /ТАСС/. Двухдневный конькобежный марафон стартовал в субботу на льду озера Байкал в Иркутской области. В нем участвуют порядка 150 человек, сообщила ТАСС организатор марафона Инна Безрядина.

"Порядка 150 человек зарегистрировались. Участвуют как профессиональные спортсмены, так и любители. Приехали участники из разных регионов России: Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, городов Иркутской области", - сказала собеседница агентства.

Участники будут состязаться на дистанциях 5 км, 10 км, 25 км, 50 км. Дети будут бежать 100 м и 500 м, участники забега в купальниках - 500 м. Также состоится ночная гонка с фонариками на 5 км для взрослых и на 100 м для детей.

Конькобежный марафон проводится одиннадцатый год в районе поселка Сахюрта, где начинается паромная переправа на остров Ольхон. Марафон является частью фестиваля зимних игр на Байкале "Зимниада". До пандемии в состязаниях принимали участие до 450 человек.