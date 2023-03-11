МВД пока не получало предложений изменить правила размещения камер контроля скорости

В СМИ ранее сообщалось, что депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова письмо с соответствующей инициативой

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. МВД России не получало предложений внести изменения и отказаться от размещения камер контроля скорости на специализированных полосах для обгона и опережения вне населенных пунктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на запрос агентства.

2 марта в СМИ появилась информация о том, что депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова письмо, в котором предложил внести изменения в правила размещения отдельных автоматизированных систем и иной инфраструктуры контроля на российских дорогах. В частности, по мнению Крупника, необходимо отказаться от размещения камер контроля скорости на специализированных полосах для обгона и опережения вне населенных пунктов и отрезков дорог повышенной аварийности, обязать операторов обозначать свое присутствие на дороге путем включения сине-красного проблескового маячка, а также отказаться от практики "засад".

"Профильное подразделение МВД России информацией об указанной в обращении инициативе депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга П. А. Крупника не располагает", - сказали в пресс-центре.

Первый заместитель главы МВД России Александр Горовой сообщил, что всего на дорогах страны насчитывается свыше 25 тыс. комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Их применение позволяет ежегодно ликвидировать свыше 1,5 тыс. аварийно-опасных участков дорог, и эта положительная тенденция прослеживается на протяжении последних четырех лет. Согласно данным Госавтоинспекции, сумма штрафов, наложенных с помощью камер фотовидеофиксации, в России в прошлом году составила почти 113 млрд рублей, что почти на 8,8 млн больше аналогичного периода 2021 года.