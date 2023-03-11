Лебедев заявил, что выход РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ не повлиял на работу российских судов

Председатель Верховного суда РФ отметил самостоятельность и независимость судов

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 марта. /ТАСС/. Выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не сказался на работе российских судов. Об этом председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил в субботу российским журналистам в Нью-Дели в кулуарах совещания глав верховных судов стран - членов ШОС.

"Да ничего, как справлялись, так и справляются. У нас самостоятельный суд, независимый", - отметил Лебедев, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы же не отреклись от общепризнанных принципов и норм международного права. Нет, этого не произошло", - добавил он.

Лебедев отметил, что главная задача ВС сводится к тому, чтобы судейский корпус России был высокопрофессиональным, беспристрастным и честным.

"И все будет работать для человека", - сказал он.