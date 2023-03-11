В Минобрнауки считают, что первокурсники обладают достаточным знанием русского языка

В ведомстве заявили, что требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования предусмотрено формирование у выпускников универсальной компетенции в области коммуникации

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российские абитуриенты, поступающие на первый курс университета, обладают необходимым объемом знаний о нормах современного русского литературного языка, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

"Учитывая, что прием на обучение в вузы проводится на основании результатов единого государственного экзамена, в том числе по русскому языку, поступившие на первый курс абитуриенты обладают необходимым объемом знаний о нормах современного русского литературного языка. Кроме того, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования предусмотрено формирование у выпускников универсальной компетенции в области коммуникации - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке РФ", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос, планируется ли вносить изменения в программы высшего образования в связи с принятием закона о госязыке РФ.

В Институте русского языка им. Пушкина также рассказали ТАСС, что принятие закона не окажет влияние на российскую систему образования. "Принятие закона не окажет особого влияния на систему образования: она консервативна, стабильна. Важно понимать, что какие-то правила изменились. Это касается заимствований, сфер функционирования русского языка как государственного", - говорится в сообщении вуза.

28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, цель которого - стимулировать соблюдение норм литературного русского языка и взять под контроль использование иностранных заимствований. Закон вводит такие понятия, как нормативные словари, грамматики и справочники, фиксирующие нормы русского языка в качестве государственного.

Изменения внесены в закон "О государственном языке РФ". По принятым поправкам, при использовании русского языка как государственного во всех установленных законом сферах "должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка", а именно правила использования языковых средств, зафиксированные в нормативных словарях, справочниках и грамматиках. Порядок формирования и утверждения их списка, а также требования к составлению и периодичности издания нормативных словарей будут предлагаться правительственной комиссией по русскому языку и утверждаться кабинетом министров.