В Японии вспоминают жертв землетрясения и цунами 2011 года

В результате трагедии у побережья префектуры Мияги погибли по меньшей мере 18 423 человека, еще более 3,7 тыс. умерли в течение последующих лет от обострившихся заболеваний и других причин, связанных с последствиями этого события

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Памятные мероприятия проходят в Японии в субботу по случаю 12-й годовщины разрушительного землетрясения и цунами, которые произошли 11 марта 2011 года. По сложившейся традиции в 14:46 по местному времени (08:46 мск) была объявлена минута молчания. Именно в это время 12 лет назад у побережья префектуры Мияги был зафиксирован мощный подземный толчок магнитудой 9,0.

Главным образом траурные церемонии проводятся в пострадавших северо-восточных регионах страны. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сегодня находится в префектуре Фукусима, где провел встречи с местными жителями и посетил детское учреждение для творчества, построенное по программе восстановления после землетрясения и цунами.

Последствия землетрясения

По последним данным японских властей, трагедия унесла жизни по меньшей мере 18 423 человек, еще более 3,7 тыс. умерли в течение последующих лет от обострившихся заболеваний и других причин, связанных с последствиями пережитого. На этот раз впервые в период между двумя годовщинами в список жертв не вносились новые имена.

Восстановление пострадавших регионов продолжается. Так, в прошлом году был частично отменен приказ об эвакуации в поселке Футаба, где находится аварийная АЭС "Фукусима-1". Жителям теперь разрешено вернуться в несколько районов поселка и проживать там. В частности, доступны районы, расположенные вблизи железнодорожной станции "Футаба", центральная часть поселка и северо-восточные районы, где расположены объекты коммерческой и социальной инфраструктуры. Однако примерно 20% территории поселка по-прежнему входит в состав зоны, где проживание запрещено.

Из прилегающих зараженных районов на пике было эвакуировано по состоянию на май 2012 года почти 165 тыс. человек. После проведения дезактивации эти люди в значительной части вернулись в родные места. Тем не менее статус перемещенных лиц до сих имеют около 30,8 тыс. человек, в том числе 20 тыс. жителей префектуры Фукусима.

В настоящее время они проживают в других местах, и многие уже не рассчитывают вернуться обратно. Темпы убыли населения за прошедший с момента трагедии период составили 8,9% в префектуре Ивате, 1,9% в Мияги и 9,6% в Фукусиме, что превышает средний показатель по стране (1,4%).

Процесс восстановления

За прошедшие 12 лет на работы по восстановлению пострадавших районов было потрачено в общей сложности 31,5 трлн иен ($223 млрд по текущему курсу). В регионе были проведены масштабные работы по строительству инфраструктуры, в том числе укреплению прибрежной линии на случай новых стихийных бедствий. Также специалисты выполнили работы по дезактивации почвы в районах, прилегающих к АЭС "Фукусима-1".

Сейчас одной из основных задач для ликвидаторов является сброс очищенной от радиации воды с аварийной станции. В настоящее время в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,3 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан планируют поэтапно в течение 30 лет, начиная с весны - лета текущего года. Для этого специалисты строят специальный подводный туннель.

В TEPCO подчеркивают, что содержание трития в ней перед сбросом доводится до 1/40 от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и 1/7 от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Тем не менее это решение вызвало негативную реакцию в соседних с Японией странах, включая Южную Корею и Китай.

Сам процесс демонтажа станции "Фукусима-1" планируется завершить примерно к 2050 году. Главная проблема, которая замедляет проведение этих работ, - это удаление расплавившегося ядерного топлива из реакторов.