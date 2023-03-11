В Киеве без отопления остаются 8% потребителей

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о планах исправить ситуацию до конца дня

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Около 8% жителей Киева сейчас остаются без отопления, ситуацию планируют исправить до конца дня. Об этом в субботу сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

"Сейчас без теплоснабжения 8% потребителей. Уже сегодня планируем завершить аварийно-ремонтные работы и восстановить стабильное функционирование всей инфраструктуры Киева", - цитирует его пресс-служба КГВА в Telegram-канале администрации.

По словам Попко, с водоснабжением в городе в настоящее время проблем нет, отключения электроэнергии также отсутствуют.

В ночь на четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении объектов генерации и распределения в восьми регионах, а энергохолдинг "ДТЭК" - о серьезных повреждениях трех ТЭС. В Киеве, как сообщал мэр Виталий Кличко, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, а часть жителей осталась без отопления. По данным местных СМИ, речь могла идти о крупнейшей теплоэлектроцентрали Украины - ТЭЦ №5, которая снабжает теплом около трети жителей и несколько предприятий Киева. К вечеру четверга, по данным Кличко, электроснабжение в городе восстановили, однако часть домов оставалась без отопления.