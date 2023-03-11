11 марта, 07:51

В Москве из-за снегопада городские службы перевели в режим повышенной готовности

По прогнозу, ожидается прирост снега до 6 см

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды, ожидается прирост снега до 6 см. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Согласно прогнозам синоптиков, в столице с 11 по 13 марта ожидается мокрый снег, осадки, возможен гололед. Прирост снега может составить до 6 см. В связи с этим городские службы работают в режиме повышенной готовности. В уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, подготовлены генераторы. Городские службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков специалисты проводят сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой.

Цикл работ повторяют несколько раз в соответствии с погодной ситуацией. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

"Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности перенести поездки на автомобилях", - говорится в материале. 

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© Информационное агентство ТАСС
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