В России за сутки выявили 12 241 случай заражения коронавирусом

Умерли 42 заболевших

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 241, летальных исходов из-за ковида - на 42. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 10 311 случаев заражения и 44 смерти, всего с начала пандемии - 22 411 108 и 396 549 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 14 481 против 14 663 днем ранее, до 21 758 912.

За сутки в России госпитализировали 1 594 заболевших против 1 643 днем ранее (снижение на 3%). Число госпитализаций увеличилось в 38 регионах и уменьшилось в 36, в 11 ситуация не изменилась.