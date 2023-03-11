11 марта, 08:00,
обновлено 11 марта, 08:12
Пандемия COVID-19

В России за сутки выявили 12 241 случай заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 12 241 случай заражения коронавирусом
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Умерли 42 заболевших

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 241, летальных исходов из-за ковида - на 42. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее в стране зарегистрировали 10 311 случаев заражения и 44 смерти, всего с начала пандемии - 22 411 108 и 396 549 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 14 481 против 14 663 днем ранее, до 21 758 912.

За сутки в России госпитализировали 1 594 заболевших против 1 643 днем ранее (снижение на 3%). Число госпитализаций увеличилось в 38 регионах и уменьшилось в 36, в 11 ситуация не изменилась. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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