Президент Южной Осетии вручил министру культуры Чечни орден Дружбы

Айшат Кадырову наградили за большой личный вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между народами республик

ГРОЗНЫЙ, 11 марта./ТАСС/. Министр культуры Чечни Айшат Кадырова награждена орденом Дружбы за вклад в развитие сотрудничества с Южной Осетией. Об этом в своем Telegram-канале в субботу написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев наградил министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырову орденом Дружбы. Вручение состоялось в ходе торжественного открытия Дней культуры Чеченской Республики в Цхинвале", - написал он.

Кадыров добавил, что почетную награду вручили за большой личный вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между народами Республики Южная Осетия и Чеченской Республики. Он поблагодарил президента Южной Осетии за оценку профессиональной деятельности и выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между братскими народами.

"Искренне поздравляю Айшат Кадырову с этой высокой наградой и признанием заслуг! Министерство культуры Чеченской Республики имеет в запасе большой потенциал народного творчества и культурного наследия, которое с каждым годом раскрывается все больше и больше. Уверен, что с такими темпами впереди ее ждут новые и новые успехи", - добавил руководитель региона.

Ранее министр культуры республики Айшат Кадырова рассказала ТАСС, что в Южной Осетии впервые пройдут Дни культуры Чеченской Республики. В рамках мероприятий планируется представить спектакль "Бэлла", а также национальные хореографические и вокальные номера в исполнении ансамбля "Вайнах" и солистов филармонии. Договоренность о расширении сотрудничества между республиками была достигнута осенью 2022 года.