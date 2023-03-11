Spiegel: Deutsche Bahn больше не доставляет гуманитарную помощь на Украину бесплатно

С февраля 2022 года DB Cargo перевезла на Украину 1 300 контейнеров с гуманитарной помощью

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn в 2023 году перестал на безвозмездной основе доставлять гуманитарные грузы на Украину. Об этом сообщил в субботу еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники.

После начала боевых действий на Украине концерн начал перевозить помощь туда бесплатно в знак поддержки. "Эта поддержка закончилась так же быстро, как и началась. С 1 января 2023 года [дочернее предприятие] DB Cargo, по всей видимости, больше не предлагает бесплатной транспортировки", - говорится в статье.

С февраля 2022 года DB Cargo перевезла на Украину 1 300 контейнеров с гуманитарной помощью. Транспортные расходы составили около €5 млн, пишет журнал.