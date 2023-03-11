В дагестанском центре для талантливых детей проведут обучение по актерскому мастерству

В центре также организуют занятия по журналистике

МАХАЧКАЛА, 11 марта. /ТАСС/. Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Республике Дагестан "Альтаир" проведет образовательную программу для школьников по основам журналистики, актерскому мастерству и изобразительному искусству. Ребят научат писать новости, снимать видео и монтировать видеосюжеты, рассказала ТАСС в субботу специалист по связям с общественностью центра "Альтаир" Майминат Гуликова.

"С 25 марта по 2 апреля в центре развития талантов "Альтаир" пройдет профильная образовательная смена "Альтаир2023_Весна_Искусство". В ней будет три направления: это изобразительное искусство, актерское мастерство и Мастерская Media. На занятиях в рамках направления Мастерская Media дети научатся не только писать журналистский текст и составлять контент-план, но и под руководством опытных педагогов освоят навык фото- и видеосъемки, а также монтажа", - рассказала собеседница агентства.

На занятиях по направлению "Актерское мастерство" для детей подготовят сюжетно-ролевую игру "Театральное мастерство", позволяющую каждому участнику реализовать свои возможности в разных видах деятельности. Весь игровой процесс организуют в категориях "Сценическая речь", "Пластика и танец" и "Литературное творчество".

Программу "Изобразительное искусство" построили на принципе наглядности обучения, где педагог и ученик параллельно выполняют задания по изображению - от простых отдельных предметов до сложных натюрмортов. Обучение будет проходить в категориях: рисунок, живопись, композиция, выразительные средства графических материалов.

Помимо образовательной части, каждый день для ребят вожатые будут проводить досуговые и развлекательные мероприятия, отметила Гуликова. Обучать детей будут опытные педагоги Центра развития талантов "Альтаир" и привлеченные специалисты. Участниками смены могут стать обучающиеся от 12 до 18 лет, отбор проводится на основе достижений, в том числе побед в олимпиадах и конкурсах.

Об "Альтаире"

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Альтаир" Республики Дагестан был открыт в Махачкале в 2022 году по федеральному проекту "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Он является одним из центров, действующих по модели образовательного центра "Сириус".

"Альтаир" - подведомственное учреждение Министерства образования и науки Республики Дагестан. Центр проводит регулярные программы, дистанционное обучение и профильные образовательные смены по направлениям: "Наука", "Спорт", "Искусство".