На Крите устроят акцию против непристойного поведения военных США на острове

Комитет мира Ханьи призвал жителей прийти на акцию протеста к мэрии города в связи с инцидентами, вызванными американскими моряками

АФИНЫ, 11 марта. /ТАСС/. Жители города Ханья на острове Крит проведут митинг против непристойного поведения американских военных, прибывших в Грецию на отдых в период скорби и демонстраций после трагедии со столкновением поездов возле города Лариса. Об этом сообщил в субботу греческий информационный портал левых сил 902.gr.

Комитет мира Ханьи призвал жителей прийти на акцию протеста к мэрии города в связи с инцидентами, вызванными американскими моряками. На Крите расположена крупнейшая военно-морская база США "Суда" в Средиземном море. По словам комитета, в то время, когда вся Греция скорбит о десятках погибших в результате железнодорожной катастрофы, когда тысячи людей проводят демонстрации, требуя наказания виновных, на военно-морскую базу в Суде снова прибыл авианосец George W. Bush для отдыха 6 тыс. своих моряков и военных.

"Не прошло и 24 часов с момента их пребывания здесь, как произошли первые инциденты: вчера днем весь город был блокирован из-за перекрытия центральной дороги автобусами, перевозившими американцев, а чуть позже пьяный американец пришел на Национальный стадион Ханьи, когда он был заполнен тренировавшимися детьми, его там вырвало, и он ударил женщину, когда упал на нее сверху! А к вечеру порт был заполнен пьяными солдатами, которые валялись то там, то здесь, шатались и сваливались на тех, кто "ошибочно" оказался у них на пути, некоторые делали себе уколы, а были и моменты, когда между ними начинались драки", - говорится в заявлении.

Комитет мира Ханьи выразил негодование по поводу того, что греческое государство, "которое не заботится о собственных гражданах", дает приют "убийцам народов", позволяет американцам и натовцам "болтаться" в греческих кварталах и относиться с презрением к Греции и ее народу. "Хватит! Мы призываем всех ответственных граждан на митинг! Американцам не рады в нашем городе, в нашей стране!" - подчеркивается в призыве.