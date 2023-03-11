Глава Поморья предложил применить инфраструктуру региона для развития проектов "Яндекса"

По словам губернатора Александра Цыбульского, проекты намерены направить на развитие молодежи и населения региона

АРХАНГЕЛЬСК, 11 марта. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил использовать IT-инфраструктуру региона, в частности IT-парк Северного Арктического федерального университета, для развития проектов "Яндекса". Это предложение он внес в субботу на заседании главе попечительского совета САФУ Алексею Кудрину.

"Я не могу, пользуясь случаем, не попросить вас обратить на нас внимание, и сказать, что, конечно, для компетенций и проектов, которые сегодня реализуются компанией "Яндекс", нам очень хотелось тоже стать партнерами с этой компанией, чтобы максимально эффективно использовать эту инфраструктуру, которую мы создали, использовать для развития молодежи и населения Архангельской области", - сказал губернатор.

Во время рабочей поездки в Архангельск Кудрин посетил IT-парк САФУ и Арктический научно-образовательный центр мирового уровня, а также Дом научной коллаборации САФУ, который является площадкой "Яндекс-лицея". "Я сейчас не буду забегать [вперед], но программ будет больше", - ответил Кудрин.

Как отметил Цыбульский, в центре внимания - выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи арктических регионов. "Совместно с вузом мы разрабатываем проект по созданию детского сетевого университета "Арктический Сириус". Еще одна важная задача, которую будем реализовывать при поддержке Алексея Леонидовича, - взаимодействие открытого в прошлом году IT-парка "Цифровая Арктика" с компанией "Яндекс". Это позволит максимально эффективно использовать наш цифровой парк и внедрять самые инновационные программы как в науку, так и в производство", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как сказал в беседе с ТАСС Кудрин, совместные проекты в регионе с "Яндексом" могут быть по самым разным направлениям. "Любая отрасль, причем это от промышленности до искусств, в любой сфере, если есть инициатор, если есть идея, то мы все внимание [направим]", - пояснил он ТАСС.

В декабре 2022 года Кудрин сообщил в своем Telegram-канале, что принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию компании. По его словам, он вместе с менеджментом компании займется разработкой корпоративной структуры нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные. Кудрин является главой попечительского совета САФУ с 2010 года.