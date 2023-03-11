В Париже началась седьмая акция протеста против пенсионной реформы

По прогнозам правоохранительных органов, в ней примут участие от 70 до 100 тыс. человек

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Профсоюзы во Франции проводят в субботу седьмую акцию протеста против предлагаемой правительством пенсионной реформы. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, крупная манифестация началась на площади Республики в Париже.

Колонна протестующих двинулась в сторону площади Нации в восточной части города в 14:00 (16:00 мск), куда она должна прибыть в 19:00 (21:00 мск). Французы продолжают выражать несогласие с планами правительства повысить пенсионный возраст в стране с 62 до 64 лет под лозунгами "Боремся вместе против кражи наших пенсий", "Нет пенсии в 64 года!". Некоторые участники марша не намерены ограничиваться требованием об отзыве реформы, они несут плакаты с призывом к понижению минимального возраста выхода на пенсию до 60 лет.

По прогнозам правоохранительных органов, на парижской акции ожидается от 70 до 100 тыс. человек.

Работники различных отраслей продолжают забастовки, начавшиеся 7 марта. Наиболее сложная ситуация наблюдается в сфере вывоза мусора. В некоторых округах Парижа, где за уборку отходов отвечают государственные коммунальные службы, скопилось 5 тыс. тонн мусора, на тротуарах образовались свалки. Это привело к появлению крыс на улицах и недовольству местных жителей.

По словам представителей профцентров, такая ситуация будет сохраняться еще долго. "Мы не собираемся извиняться перед горожанами", - приводит телеканал CNews слова Режи Висели, генерального секретаря профсоюза уборщиков улиц при Всеобщей конфедерации труда (CGT), который возложил вину за происходящее на действующее правительство.

При этом "полностью парализовать страну", к чему призывали профсоюзы, не получилось. Так, сотрудники нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в частности объекта ExxonMobil недалеко от Гавра на востоке страны, приняли решение о прекращении забастовки. "Существует реальность. Говорить о непрерывной забастовке в течение 10 дней - значит просить невозможного у ряда работников. Представители всех секторов экономики вышли на улицы, и именно это важно", - цитирует радиостанция France Info Марилиз Леон, заместителя генсека крупного французского профцентра "Демократическая конфедерация труда" (CFDT).

Результаты опросов

Несмотря на массовый протест против реформы, большинство французов уверены в том, что она в конечном итоге будет реализована. Такого мнения придерживаются 78% опрошенных социологической службой Elabe. Этот показатель вырос за неделю на 14%.

При этом 70% жителей страны высказываются против этой инициативы правительства.

Воздействие на экономику

Ранее глава CGT Филипп Мартинез пригрозил "поставить экономику на колени" в том случае, если кабмин не откажется от своих планов. Хотя общие убытки французской экономики пока не подсчитаны, они могут оказаться весьма болезненными. Министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон оценил потери железных дорог только за два дня забастовки в €100 млн.

Пенсионная реформа

В ночь на четверг Сенат Франции (верхняя палата парламента), рассматривающий в настоящий момент положения законопроекта о пенсионной реформе, одобрил поправку, предполагающую увеличение возраста выхода на пенсию до 64 лет к 2030 году. Сенаторы также поддержали возможность досрочного ухода на пенсию в 63 года для тех, кто начал трудовую деятельность в 20 лет и имеет трудовой стаж не менее 43 лет.

Во вторник во французских городах прошел шестой с конца января день всеобщего протеста против пенсионной реформы. По данным МВД Франции, в манифестациях приняли участие почти 1,3 млн человек, что стало рекордным показателем с начала протестного движения.

В середине января премьер-министр страны Элизабет Борн представила проект реформы, который, кроме повышения пенсионного возраста, предполагает повышение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отмену нескольких специальных пенсионных режимов.