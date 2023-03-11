В России в 2023 году запустят электронную визу и платежную карту для иностранных туристов

По словам главы департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяны Шаршавицкой, в настоящее время от приезда в РФ туристов сдерживает отсутствие платежных инструментов в связи с уходом систем Visa и MasterCard с российского рынка

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Электронные визы и платежную карту для иностранных туристов запустят в России в 2023 году. Об этом в субботу, выступая на Пятом конгрессе турагентств, организованном Российским союзом туриндустрии, рассказала глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая.

"Электронные визы пока не работают, но мы с этим работаем и у нас есть понимание, что электронные визы заработают", - рассказала Шаршавицкая.

Она также отметила, что от приезда в Россию в настоящее время иностранных туристов сдерживает отсутствие платежных инструментов в связи с уходом систем Visa и MasterCard с российского рынка, но эта проблема сейчас решается. "Нами сейчас на финальном этапе решается проблема платежей. Так называемая "Карта туриста" будет работать. В весеннюю сессию заходит законопроект по удаленной идентификации гражданина, и иностранный гражданин, вне зависимости от страны, дружественной или недружественной, сможет получить карту в месте своего основного пребывания. Чтобы бронировать номер из своей страны и, прибывая в Россию, пользоваться ей как платежным инструментом", - рассказала Шаршавицкая.

По ее словам, Россия заинтересована в приезде туристов из стран Персидского залива и Китая. "Мы заинтересованы в туристах из таких стран, как страны Персидского залива, и надеемся, что и китайские туристы смогут въезжать как по электронным визам, так и с помощью Межправсоглашения. Все это позволит реализовать тот отложенный спрос, который сформирован к нашей стране", - добавила Шаршавицкая.