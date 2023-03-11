Главреда "Бюллетеня кинопрокатчика" Нечаева похоронят 12 марта в Саратовской области

Позднее в Москве пройдет памятное мероприятие, посвященное журналисту

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Главного редактора издания "Бюллетень кинопрокатчика" Александра Нечаева похоронят 12 марта в Саратовской области. Об этом в субботу сообщается в Telegram-канале журнала.

"Главный редактор "Бюллетеня кинопрокатчика" Александр Нечаев будет похоронен на родине в Саратовской области 12 марта. Отпевание состоится в 10:00 [09:00 мск] в селе Кошели Воскресенского района. Похороны на местном кладбище начнутся в 12:00 [11:00 мск]", - говорится в сообщении.

Позднее в Москве пройдет памятное мероприятие, посвященное Нечаеву, о дате, месте и времени проведения сообщат отдельно.

О смерти главного редактора издания "Бюллетень кинопрокатчика" журналиста Александра Нечаева стало известно 8 марта, он умер на 37 году жизни в Ташкенте. Причиной его смерти стала ишемическая болезнь сердца.