Папа Римский не считает невозможной поездку в Москву

При этом понтифик сомневается в возможности проведения двусторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским под эгидой Ватикана

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск продолжает надеяться осуществить поездку в Москву и не считает ее невозможной.

"Это не невозможно. Мы надеемся, что сможем сделать это. Обращаю внимание, что никаких обещаний нет. Я не закрывал эту дверь", - сказал он в интервью аргентинской газете La Nacion, которое было опубликовано в субботу.

В то же время понтифик выразил сомнение в возможности проведения двусторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским под эгидой Ватикана. "Но возможна международная встреча на эту тему, встреча делегатов со всего мира", - добавил он. По его словам, Ватикан работает в этом направлении. "[У Ватикана] нет мирного плана, есть служба мира", - сказал Франциск.

Ранее он уже неоднократно заявлял, что его поездка в Киев, куда его много раз настойчиво приглашало украинское руководство, возможна только при условии посещения Москвы. По дороге из апостольской поездки в Африку в начале февраля понтифик сказал, что "открыт для встречи с обоими президентами - и Украины, и России". Ранее Франциск уже встречался с Путиным, последний раз российский лидер приезжал в Ватикан в июле 2019 года.