В Русском доме в Каире открылась первая в Египте выставка российских вузов

В ней приняли участие восемь высших учебных заведений РФ

КАИР, 11 марта. /Корр. ТАСС Дарья Вавилина/. Образовательная выставка с участием восьми российских высших учебных заведений открылась в субботу в библиотеке Российского центра науки и культуры в Египте. Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Египте Марат Гатин, подобное мероприятие проводится в арабской республике впервые.

"Продвижение российского образования - одно из приоритетных наших направлений, мы уделяем ему большое внимание и будем уделять еще больше, - рассказал Гатин. - Нынешнее мероприятие - это, во-первых, возможность более плотно познакомиться с российскими вузами, которые заинтересованы, чтобы к ним приезжали иностранные студенты, а, во-вторых, в октябре здесь будет проводиться более крупная образовательная выставка на одной из партнерских площадок, и это мероприятие подготовительное, позволяющее нам наладить контакты с местными школами, с нашими вузами и выработать план действий, чтобы мы подошли к этому событию более подготовленными".

Директор представительства Севастопольского государственного университета в Сирийской Арабской Республике Тимур Горобец, который также выполняет задачи по продвижению интересов вуза во всем регионе Ближнего Востока, рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС, что египетская молодежь демонстрирует большую заинтересованность в поступлении в российские вузы. По его словам, "это касается не только детей смешанных браков, но и подростков из египетских семей". "Мы были готовы к тому, что основные направления, которыми заинтересуются абитуриенты из Египта - это медицина, энергетика и судовождение. Но оказалось, что интересы намного шире: возник интерес и к творческим специальностям - архитектура, дизайн, интерес к педагогике, в том числе к преподаванию русского языка, к медиакоммуникациям", - рассказал представитель российского университета.

"Мы нацелены на то, чтобы наши выпускники, возвращаясь домой, были носителями русского языка, русских ценностей и продвигали их у себя на родине, содействуя дружбе между нашими странами, культурному, экономическому обмену", - подчеркнул Горобец. По его словам, "во всех странах Ближнего Востока существуют большие общины выпускников российских вузов, и чем больше эта община в стране, тем лучше климат межгосударственных, межнациональных отношений".

На выставке, которая завершится 12 марта, свои образовательные программы представляют Казанский федеральный университет, Московский государственный строительный университет, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В. И. Ульянова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Севастопольский государственный университет, Южный федеральный университет.