В Праге прошел многотысячный митинг против роста цен

Его организовала внепарламентская партия "Право. Уважение. Профессионализм"

ПРАГА, 11 марта. /ТАСС/. Антиправительственный митинг против нищеты и роста цен в Чехии с участием нескольких тысяч граждан состоялся в субботу на Вацлавской площади в центре Праги. Его организовала внепарламентская партия "Право. Уважение. Профессионализм", сообщил новостной портал idnes.cz.

Митинг, участники которого заполнили примерно половину Вацлавской площади, прошел под лозунгом "Чехия против нищеты". В адрес правительства республики звучала острая критика. Были выдвинуты требования обуздать рост дороговизны и инфляцию. В руках у некоторых демонстрантов были плакаты с призывами к миру на Украине. Собравшиеся выразили несогласие с политикой, проводимой чешскими властями.

Полиция, как проинформировала ее представитель Виолета Сиржиштева, задержала мужчину, на одежде которого были нашивки в виде буквы Z и символа ЧВК "Вагнер". В связи с этим ему грозит уголовное преследование. Других нарушений общественного порядка зафиксировано не было.