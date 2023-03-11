Президент Молдавии предупредила о возможных беспорядках в ходе протестов 12 марта

В полиции республики призвали организаторов акции обеспечить соблюдение закона

КИШИНЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду предупредила о возможных беспорядках в ходе предстоящего 12 марта антиправительственного протеста в Кишиневе, выразив уверенность, что полиция обеспечит общественный порядок.

"Такие риски существуют. Но до сих пор наши структуры демонстрировали, что они знают, как держать ситуацию под контролем. Уверена, что и теперь они продолжат обеспечивать общественный порядок", - заявила Санду в ходе брифинга. Ранее глава Молдавии обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. Такое требование было выдвинуто после того, как некоторые акции протеста были разогнаны полицией, арестованы десятки оппозиционных активистов, заведены уголовные дела на руководителей оппозиционных Партии социалистов и партии "Шор", отозваны лицензии у шести крупнейших телеканалов, которые предоставляли трибуну оппозиции.

Со своей стороны партия "Шор" распространила заявление, в котором обвинила власти в запугивании граждан, которые хотят принять участие в воскресных протестах. В распространенном в субботу заявлении говорится, что представители полиции и спецслужб практически во всех районах страны звонят и угрожают гражданам арестами. В оппозиции расценили эти действия как преступление против фундаментальных прав граждан на протест, свободу передвижения и свободное выражение мнения.

Также об угрозе беспорядков на митинге оппозиции 12 марта предупредила полиция Молдавии. "Полиция располагает информацией, что завтра во время акции протеста планируются массовые беспорядки и акции по дестабилизации ситуации. <…> Полиция не потерпит никаких форм провокации или агрессии, в том числе в отношении своих сотрудников", - говорится в сообщении в Telegram-канале Генерального комиссариата полиции Молдавии. Организаторов и участников попросили соблюдать требования законодательства и не допускать действий, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства.

В воскресенье партия "Шор" при поддержке ряда внепарламентских партий и общественных деятелей, которые ранее объединились в "Движение за народ" намерена провести митинг. Оппозиция возлагает на проевропейскую Партию действия и солидарности, а также президента страны Майю Санду ответственность за экономический кризис, из-за которого в несколько раз выросли цены на продукты питания, газ, электричество и отопление домов. Подобные акции протеста проходят с лета прошлого года.

Ранее Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. Со своей стороны оппозиция обвинила власти в использовании правоохранительных органов против политических оппонентов.

В Молдавии с прошлого года проходят массовые протесты, участники которых требуют отставки Санду и правительства, сформированного правящей Партией действия и солидарности. Демонстранты возлагают на власти ответственность за экономический кризис, в ходе которого в семь раз выросли цены на газ, резко подскочила стоимость продуктов питания, электричества, коммунальных услуг и топлива, а инфляция достигла рекордных за последние 20 лет 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, милитаристские заявления, а также за политическое давление на представителей оппозиции.