11 марта, 17:33,
обновлено 11 марта, 17:53

Патриарх Кирилл попросил международное сообщество защитить Киево-Печерскую лавру

Патриарх Кирилл попросил международное сообщество защитить Киево-Печерскую лавру
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Марат Абулхатин/ Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Понтифик призвал его "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов Украинской православной церкви из лавры и принудительного закрытия монастыря

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры и принудительного закрытия монастыря. Об этом сообщается в субботу на сайте Московского патриархата.

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"Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом", - отметил патриарх. 

Теги:
УкраинаРоссияКирилл (патриарх)
© Информационное агентство ТАСС
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