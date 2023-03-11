Итальянские археологи считают, что обнаружили руины базилики Витрувия I века до нашей эры

Их нашли в Фано во время строительных работ, сообщило агентство ANSA

РИМ, 11 марта. /ТАСС/. Руины древнеримской базилики Витрувия, предположительно, были обнаружены в Фано во время строительных работ. Местное управление по охране археологических и культурных объектов провело детальное изучение останков "крупного и важного объекта конца I века до нашей эры общественного назначения" и с высокой степенью вероятности может подтвердить, что это руины именно той базилики, сообщает в субботу агентство ANSA.

О том, что она некогда существовала в этом месте, было известно давно, однако до сих пор не было достаточно убедительных исследований находившихся под землей руин для ее идентификации. Эта постройка периода правления императора Августа подробно описана в трактате ее проектировщика - древнеримского архитектора и механика Марка Витрувия Поллиона (80-70 годов до нашей эры - после 13 года до нашей эры) "Десять книг об архитектуре". На то, что обнаруженные руины относятся именно к этому сооружению, указывают полученные при помощи современной аппаратуры данные о типе постройки, богатстве напольных украшений, мраморных покрытиях, размере здания. "Все это указывает на важный общественный статус той постройки, руины которой удалось обнаружить. Еще предстоит провести работу по изучению находки, но с большой вероятностью можно говорить о том, что это базилика Витрувия", - приводит агентство заключение археологов.

Считается, что именно Витрувий ввел и обобщил основные принципы архитектуры своего времени, которые опираются на "три закона": прочность, польза, красота. Рисунок Леонардо да Винчи "Витрувианский человек" основан именно на теории пропорций древнеримского архитектора, которую тот изложил в своем труде. Его трактат был известен уже в Средние века и переведен на разные языки. Особое распространение он получил в период Возрождения, одним из движущих элементов развития которого послужил интерес к античности.