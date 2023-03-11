Папа Римский допустил пересмотр обета безбрачия для католических священников

При этом понтифик не считает, что отмена обета приведет к увеличению числа священнослужителей

ВАТИКАН, 11 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск допускает возможность пересмотра обета безбрачия для католических священников, но не считает, что его отмена приведет к увеличению числа священнослужителей.

"Целибат - это временное предписание, это не вечное, как посвящение в священники, это - дисциплина", - сказал понтифик в субботу в интервью аргентинскому порталу Infobae. Он утвердительно ответил на вопрос о том, может ли быть пересмотрена такая практика. "Не думаю", - ответил Франциск на вопрос, может ли отмена целибата привлечь больше новых священнослужителей. "В католической церкви восточного обряда есть женатые священники. У нас здесь в курии есть один, у которого есть жена, сын. Нет никакого противоречия. Целибат в западной церкви - временное предписание", - сказал понтифик. Он также признал, что Ватикан слишком привержен мужской культуре, и к этому может вести целибат, но священник, "который не умеет работать с женщинами, незрел".

Вопрос об обете безбрачия давно поднимается в Римско-католической церкви, в том числе из-за нехватки священнослужителей. Особенно остро стоит вопрос в удаленных зонах. Так, на синоде по Амазонии, прошедшем в Ватикане в 2019 году, обсуждался вопрос о рукоположении в священники женатых "умудренных и праведных" мужчин. Однако решение принято не было.

Видящие во Франциске "реформатора" церкви также ожидают от него большего допуска женщин ко служению. Однако в этом вопросе понтифик, который в понедельник отметит 10-летие своего избрания на папский престол, придерживается достаточно консервативного видения. Он неоднократно говорил о важнейшей роли женщины в церкви, начиная с фигуры Богоматери. Он также постепенно вводит женщин на руководящие посты церковных организаций, в том числе управленческих. Однако речи о посвящении женщин в сан в Римско-католической церкви не идет.