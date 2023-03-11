В Москве отменили творческий вечер Владимира Познера

Мероприятие, запланированное на 8 апреля, отменено по инициативе организаторов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Творческий вечер журналиста Владимира Познера, запланированный на 8 апреля в Москве, отменен по инициативе организаторов. Об этом сообщил Московский международный дом музыки.

"Уважаемые зрители, мероприятие, ранее перенесенное с 26 ноября 2022 года, отменено", - говорится в заявлении на сайте учреждения.

Информационно-справочная служба Дома музыки добавила, что мероприятие было отменено по инициативе организаторов. "Дом музыки не является организатором этого мероприятия, мы предоставляем площадку", - заявили его представители.

В сообщении уточняется, что возврат денежных средств за приобретенные билеты осуществляется до 17 апреля включительно.