Концертное агентство: решение об отмене творческого вечера Познера приняли еще 15 февраля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Решение отменить творческий вечер журналиста Владимира Познера, запланированный на 8 марта в Москве, было принято 15 февраля. Соответствующее уведомление в воскресенье распространило концертное агентство MSM Group.
"Решение об отмене-переносе "Творческий вечер Владимира Познера", запланированного на 8 апреля 2023 года в Светлановском зале Московского международного дома музыки, было принято 15 февраля 2023 года в связи с логистическими проблемами", - говорится в тексте уведомления.
Сообщается, что о новой дате выступления будет объявлено позже.
Об отмене мероприятия 11 марта сообщил Московский международный дом музыки.