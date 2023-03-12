11 марта, 23:18

Концертное агентство: решение об отмене творческого вечера Познера приняли еще 15 февраля

Концертное агентство: решение об отмене творческого вечера Познера приняли еще 15 февраля
Журналист Владимир Познер
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

В MSM Group уточнили, что это связано с логистическими проблемами

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Решение отменить творческий вечер журналиста Владимира Познера, запланированный на 8 марта в Москве, было принято 15 февраля. Соответствующее уведомление в воскресенье распространило концертное агентство MSM Group.

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"Решение об отмене-переносе "Творческий вечер Владимира Познера", запланированного на 8 апреля 2023 года в Светлановском зале Московского международного дома музыки, было принято 15 февраля 2023 года в связи с логистическими проблемами", - говорится в тексте уведомления.

Сообщается, что о новой дате выступления будет объявлено позже.

Об отмене мероприятия 11 марта сообщил Московский международный дом музыки. 

Теги:
РоссияПознер, Владимир Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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