Концертное агентство: решение об отмене творческого вечера Познера приняли еще 15 февраля

В MSM Group уточнили, что это связано с логистическими проблемами

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Решение отменить творческий вечер журналиста Владимира Познера, запланированный на 8 марта в Москве, было принято 15 февраля. Соответствующее уведомление в воскресенье распространило концертное агентство MSM Group.

"Решение об отмене-переносе "Творческий вечер Владимира Познера", запланированного на 8 апреля 2023 года в Светлановском зале Московского международного дома музыки, было принято 15 февраля 2023 года в связи с логистическими проблемами", - говорится в тексте уведомления.

Сообщается, что о новой дате выступления будет объявлено позже.

Об отмене мероприятия 11 марта сообщил Московский международный дом музыки.