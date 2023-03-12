В Москве ожидаются мокрый снег, дождь и до плюс 5 градусов

Атмосферное давление в столице составит 728 мм ртутного столба

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Облачная погода, мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет плюс 3-5 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус 6 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление составит 728 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 1-6 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров также могут опуститься до минус 8 градусов.

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за дождя. Предупреждение действует с 21:00 11 марта до 9:00 12 марта. Также в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, снега и сильного ветра.