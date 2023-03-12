В России 27% опрошенных поддержали запрет усыновления в недружественные страны

По данным исследования сервиса Superjob, противниками инициативы чаще являются те, кто когда-либо рассматривал для себя возможность принять в семью ребенка-сироту

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Инициативу запретить усыновление детей-сирот из России родителями из недружественных стран поддерживают 27% опрошенных россиян, 23% в принципе против усыновления в любые иностранные государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В августе 2022 года группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект, запрещающий усыновлять и передавать под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам стран, входящих в перечень недружественных государств. В марте профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении.

"Одобряют эту инициативу 27% россиян. Еще 23% считают, что нужно запретить усыновление сирот родителями из любых стран", - говорится в результатах опроса. В 2008 году запрет усыновления иностранцами в аналогичном опросе Superjob поддержали 19% респондентов, в 2012 году 40% высказались против усыновления родителями из США.

"Противниками законопроекта чаще являются те, кто когда-либо рассматривал для себя возможность принять в семью ребенка-сироту (32%). Чем моложе респонденты, тем больше среди них несогласных с запретом усыновления в недружественные страны. Если среди опрошенных до 34 лет против выступают 39%, то среди россиян старше 45 - только 20%. Бездетные респонденты выступают против запрета на иностранное усыновление чаще, чем те, кто имеет детей (31% против 19%)", - отмечается в исследовании.

Опрос проводили 3-10 марта. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из всех округов России.