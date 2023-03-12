В Индии впервые за 70 лет выпустили на волю гепардов из Африки

Страна реализует масштабную программу возвращения гепардов на Индостан с сентября 2022 года по указу премьер-министра Нарендра Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 марта. /ТАСС/. В национальном парке Куно на территории штата Мадхья-Прадеш в Индии впервые за 70 лет выпустили на волю гепардов, сообщил в воскресенье журналистам представитель департамента охраны лесов штата.

"Обан и Аша были среди восьми гепардов, доставленных в Куно в сентябре прошлого года из Намибии. В субботу они были выпущены на волю", - приводит слова представителя департамента информационное агентство Press Trust of India (PTI). Первым был освобожден Обан, а через несколько часов Аша. "Остальные гепарды из этой партии будут выпущены в дикую природу поэтапно", - добавил чиновник, не сообщив точных сроков. Хищники были завезены из Африки в рамках программы по возвращению представителей этого семейства кошачьих на Индостан.

Старт программе дал в сентябре 2022 года премьер-министр Нарендра Моди. Тогда в республику из Намибии были доставлены первые восемь таких хищников - пять самок и три самца. Сначала они находились на карантине, затем были переведены в большие вольеры, где могли привыкать к местному ландшафту и охотиться на индийских копытных.

В январе этого года Индия и ЮАР также сообщили, что достигли соглашения о передаче более чем 100 гепардов индийской стороне. Планируется перемещать 12 особей ежегодно в течение следующих 8 или 10 лет, чтобы помочь создать жизнеспособную популяцию гепардов на полуострове Индостан. Группа из 12 гепардов из ЮАР была доставлена в заповедник Куно 18 февраля этого года. Таким образом в Индию в целом прибыли 20 таких хищников семейства кошачих. Два первых гепарда - из числа привезенных из Намибии - теперь впервые выпущены на волю в Индии.

Ранее азиатский подвид гепарда встречался по всему Ближнему Востоку и на Индостане. Однако в настоящее время осталось лишь несколько особей в Иране. В Индии эти животные были официально признаны полностью исчезнувшими в 1952 году. Восстановить популяцию азиатского гепарда на сегодняшний день в Индии сочли невозможным. Было решено расселить в стране африканских гепардов, которые имеют определенные отличия от азиатских.

Гепард должен стать шестым крупным хищником семейства кошачьих, обитающим в Индии, после бенгальского тигра, азиатского льва (сохранился в заповеднике в штате Гуджарат), индийского леопарда, снежного барса и дымчатого леопарда (небольшая популяция сохраняется в горных регионах северо-востока страны).