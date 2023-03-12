12 марта, 07:01

Харьковское метро возобновило работу

На всех трех линиях метрополитена временно увеличены интервалы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Харьковское метро, приостановившее движение 9 марта, возобновило работу. Об этом в воскресенье сообщило КП "Харьковский метрополитен".

При этом отмечается, что по техническим причинам на всех трех линиях Харьковского метрополитена временно увеличены интервалы.

9 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении объектов генерации и распределения в восьми регионах, а энергохолдинг "ДТЭК" - о серьезных повреждениях трех ТЭС. В Харькове были повреждены две подстанции, использующиеся для передачи электроэнергии. Было нарушено энергоснабжение города, не работало метро и электротранспорт. 

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Украина
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