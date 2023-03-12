В Москве в рамках Недели городского хозяйства пройдет выставка спецтехники

Экспозицию представят на территории культурно-развлекательного центра "Остров мечты"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Выставка спецтехники пройдет в Москве с 13 по 19 марта в рамках Недели городского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"В этом году в преддверии Дня работников ЖКХ, который отмечается традиционно в третье воскресенье марта, было принято решение впервые провести Неделю городского хозяйства. В рамках этого масштабного мероприятия расскажем москвичам, как устроена столичная инфраструктура, покажем образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он добавил, что выставка пройдет на территории культурно-развлекательного центра "Остров мечты".

"В экспозиции представлена современная автомобильная, дорожно-строительная, коммунальная и спасательная техника, в общей сложности более 100 единиц. Посетители смогут увидеть крупногабаритные и небольшие машины для уборки города, технику для укладки асфальта, спасательную технику: вертолеты, снегоболотоходы, пожарные аварийно-спасательные автомобили, моторные лодки, которые используются для патрулирования водной акватории", - уточнил Бирюков.

По его словам, для гостей выставки проведут серию экскурсий, в ходе которых специалисты подробно расскажут о возможностях техники, при каких работах она задействуется. Возле экспозиции будут работать полевые кухни.