В восьми населенных пунктах Северной Осетии ввели особый противопожарный режим

Решение приняли из-за выжигания сухой растительности и прогнозируемого сильного ветра

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 марта. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен в восьми населенных пунктах Северной Осетии из-за выжигания сухой растительности и прогнозируемого сильного ветра. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В восьми населенных пунктах республики (город Дигора, город Моздок, село Кора-Урсдон, село Мостиздах, село Карман-Синдзикау, станица Николаевская, село Дур-Дур, поселок Притеречное) уже введен особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.

В период действия особого противопожарного режима запрещается разводить костры, разжигать мангалы, сжигать бытовые и промышленные отходы, выжигать траву на земельных участках, примыкающих к лесам, хозяйственным постройкам и зданиям.

По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС"), до конца суток 12 марта местами в горных и предгорных районах Республики Северная Осетия - Алания ожидается сильный южный ветер с порывами 20-25 м/с, в высокогорьях - 30-32 м/с.