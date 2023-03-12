Во Владикавказе выберут лучшего воспитателя детсада в России

Финальные испытания пройдут в сентябре

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 марта. /ТАСС/. Лучшего воспитателя детсада в России впервые выберут в рамках Всероссийского конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы". Финальные испытания пройдут в сентябре во Владикавказе в рамках празднования Года педагога и наставника. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье министр образования и науки республики Элла Алибекова.

"Впервые во Всероссийском конкурсе "Лучший учитель родного языка и родной литературы" появилась номинация для воспитателей детских садов. Финальные испытания пройдут в сентябре во Владикавказе, куда съедутся представители дошкольного образования из регионов России", - сказала Алибекова.

По ее словам, всего в республике запланировано около 80 мероприятий в рамках Года педагога и наставника. В частности, во Владикавказе появится сквер с доской почета "Золотые имена педагогов Осетии". В республике реализуется проект "Подготовка кадров для системы образования", в рамках которого проводится профориентационная работа со школьниками. Для них подготовлены конкурсы, акции, интерактивные мероприятия, встречи с лидерами образования, которые расскажут о преимуществах профессии педагога.

В завершение года планируется вручить общественно-государственную премию "Признание" не только выдающимся учителям, но и социальным партнерам системы образования.

С начала года уже удалось определить победителей профессиональных конкурсов "Воспитатель года" и "Лучший учитель осетинского языка и литературы". Кроме того, состоялся масштабный форум классных руководителей.

Год педагога и наставника объявлен в 2023 году указом президента РФ Владимира Путина. Он проводится в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность.