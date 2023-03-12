В Центре знаний "Машук" начали готовить наставников по военно-патриотическому воспитанию

Слушателями курса стали более 240 человек из разных регионов страны

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Образовательная программа по подготовке инструкторов для центров военно-патриотического воспитания детей и молодежи стартовала в Центре знаний "Машук". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Российского общества "Знание".

"В эти выходные в Центре знаний "Машук" начала работу новая образовательная программа Российского общества "Знание" по подготовке инструкторов для центров военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Слушателями курса стали более 240 человек из разных регионов страны. Выпускники программы начнут работу с молодежью уже в этом году. Первыми будут открыты 12 центров: в Бурятии, Калмыкии, Татарстане, Донецкой Народной Республике, Чеченской Республике, Хабаровском крае, а также Белгородской, Кемеровской, Псковской, Тюменской, Свердловской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. В дальнейшем планируется в краткие сроки расширить сеть центров на все 89 регионов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что старт программе дал первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, от того, какими станут сегодняшние подростки, зависит будущее страны. "Любой вызов - время возможностей. Вопрос - как ими воспользоваться? Нам надо выстроить эффективную систему воспитания молодого поколения. Вам работать с ребятами, в первую очередь. Все, о чем мы говорим, надо встроить в процесс обучения. Ведь воспитание проходит на личном примере. Убеждения передаются только от человека к человеку", - сказал Кириенко.

В мероприятии также приняли участие руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.