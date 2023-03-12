СК опроверг информацию о задержании хоккеиста Иванюженкова после убийства в Подмосковье

Он находится на сборах, сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Информация о задержании хоккеиста и сына депутата Госдумы Артема Иванюженкова по делу об убийстве в Подольске не соответствует действительности, участником конфликта он не является, сообщила ТАСС в воскресенье представитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Информация, распространенная [Telegram-каналом] "112" о хоккеисте, не соответствует действительности. Призываем верить информации о задержании подозреваемого из официальных источников. Среди участников инцидента хоккеистов нет", - сказала Врадий, добавив, что хоккеист сейчас находится на сборах.

Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что Иванюженкова доставили для допроса и проверяют на причастность к убийству.

В ресторане в Подольске между посетителями произошел конфликт, в ходе которого 24-летний местный житель получил ножевое ранение и 12 марта умер в больнице. Возбуждено уголовное дело, в следственный отдел доставлены все участники инцидента, с ними проводятся допросы, устанавливается человек, нанесший смертельное ранение.

Согласно информации из открытых источников, Иванюженков играет за ХК "Сочи" Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ранее также в КХЛ играл за подмосковный "Витязь", в 2019-2020 годах выступал в низших американских лигах. Он является сыном депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, экс-министра спорта РФ.