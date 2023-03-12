В Марий Эл могут открыть филиал академии "Ангелы Плющенко"

Команда Евгения Плющенко приняла участие во всероссийских соревнованиях по фигурному катанию памяти Станислава Жука, которые проходят в республике

ТАСС, 12 марта. Власти Марий Эл обсуждают с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко возможность открытия филиала академии по фигурному катанию "Ангелы Плющенко" в республике. Об этом сообщил в воскресенье глава региона Юрий Зайцев.

"Обсудили с Евгением [Плющенко] возможные планы сотрудничества с нашим регионом. В частности, перспективы открытия у нас филиала его школы "Ангелы Плющенко", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.

Зайцев отметил, что команда Плющенко приняла участие во всероссийских соревнованиях по фигурному катанию памяти Станислава Жука, которые проходят в Марий Эл.

Всероссийские соревнования "Мемориал С. А. Жука" среди мальчиков и девочек по фигурному катанию на коньках походят с 9 по 13 марта в Йошкар-Оле. Всего в турнире принимают участие 102 спортсмена из 20 регионов страны. Турнир посвящен памяти тренера Станислава Жука, который первым стал разрабатывать систему судейства в фигурном катании, в которой оценивается каждый элемент в отдельности.

Академия фигурного катания Евгения Плющенко "Ангелы Плющенко" открылась в апреле 2017 года, в настоящее время функционирует в Московской области. В академии обучают фигурному катанию в небольших группах по программе, разработанной Плющенко и его командой тренеров.