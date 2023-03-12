В Благовещенске устранили аварию, оставившую без тепла почти 6 тыс. потребителей

По факту произошедшего проводится проверка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 марта. /ТАСС/. Теплоснабжение в Благовещенске Амурской области, где без тепла остались почти 6 тыс. потребителей, восстановили. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале городской администрации.

"Теплоснабжение в районе улиц Амурская - Политехническая восстановлено. Тепло вернулось во все дома, которые попали под отключение из-за порыва", - говорится в сообщении.

Сотрудники амурских коммунальных систем выявили место порыва. Остальные работы по его устранению продолжатся 13 марта.

По информации управления СК России по Амурской области, по данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Авария в системе теплоснабжения произошла утром в районе улиц Театральная - Амурская. Без тепла остались почти 6 тыс. потребителей. Для определения места порыва от отопления были отключены 37 жилых домов и Амурский колледж строительства.