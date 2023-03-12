12 марта, 13:53

Движение на участке МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара откроется в мае

Предполагается, что новая дорога значительно улучшит транспортную доступность района Печатники

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Автомобильное движение на участке Московского скоростного диаметра планируют запустить в мае 2023 года. Предполагается, что новая дорога значительно улучшит транспортную доступность района Печатники, об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

"Часть южного участка Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара введем в мае этого года. Он готов больше чем на 80%", - написал мэр.

Он добавил, что по проекту там будет 11 км новых дорог, в том числе 2 эстакады, а также подземный пешеходный переход.

"Сейчас на участке прокладывают теплосети, делают ливневки, ограждения. Новая дорога значительно улучшит транспортную доступность района Печатники", - говорится в сообщении. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация